Üye Girişi
Haberler

Arpaçay'da Kışlık Patates Hasadı Başladı

Arpaçay'da Kışlık Patates Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kışlık patates hasadı başladı. Çiftçiler, Nisan ve Mayıs aylarında ekilen patateslerin Ekim ayında sökümünü gerçekleştiriyor. Bu yıl verim güzel, hastalık sorunları yaşanmıyor. Patatesler, yerel pazarda satışa sunuluyor.

Arpaçay'da kışlık patates hasadı başladı. Nisan ve Mayıs aylarında ekimi yapılan kışlık patatesler Ekim ayında sökülerek çuvallara dolduruluyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Arpaçay ilçesinde patates üretimi yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Arazilerinde söküm yapan çiftçiler, mahsulün kar yağmadan toplanması için yoğun çaba sarf ediyor. Tek tek elle ayıklanıp büyüklüğüne göre toplanan patatesler, Kars merkez ve ilçede satışa sunuluyor.

Arpaçay'da yaklaşık 30 yıldır bostancılık yapan Seyfettin Üneş, ilkbaharda ektikleri patatesi hasat ettiklerini söyledi.

Mayıs ayında patates ektiklerini ve Ekim ayı itibariyle bostan işlerini bitirdiklerini ifade eden 45 yaşındaki Seyfettin Üneş ise, "Bu sene verim güzel, 3-4 yıldır hastalık oluyordu ama bu sene hastalık olmadı. Bu sene patateslerin lezzeti güzel tadı güzel, bu sökümünü yaptığımız kışlık beyaz patates suda haşlamada, kızartmada kullanılıyor. Arpaçay'da yetişen sebze çok farklı lezzet olarak ta çok farklı. Söküm işlemimiz bir hafta 10 gün sürer. Şuan günlük 90-100 torba söküm gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan Arpaçay ilçesinde bulunan verimli tarım arazilerinde biber, lahana, patates, salata, domates, maydanoz, soğan başta olmak üzere çok sayıda sebze yetiştiriliyor. Bahar ayında ekimi yapılan sebzeler havaların soğumaya başlamasıyla birlikte toplanıyor. Toplanan sebzeler, hem ekonomiye, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Arpaçay Tarım Yaşam kars

Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi
Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike

Sedat Peker "Bu çok büyük bir tehlike" sözleriyle uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.