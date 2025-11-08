Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanları 1 Milyon Tona Yükseltildi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon ton seviyesine çıkarıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi