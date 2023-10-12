Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonlarına Denetim: Kurallara Uymayanlara Cezalar Verildi

Arnavutköy'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan hafriyat kamyonlarına ceza uygulandı. İBB ekipleri ve zabıta tarafından yapılan denetimlerde eksik belge, muayene ve sigorta sorunları tespit edildi. Araç Takip Sistemi çalışmayan bir kamyonun şoförüne 1295 lira ceza kesildi. İstanbul genelinde kaçak dökümleri önlemek için denetimler devam ediyor.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Haraçcı-Hadımköy Yolu Caddesi'nde polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve zabıtanın katılımıyla oluşturulan noktada hafriyat kamyonları durdurularak şoförlerin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde iki kamyonun muayene ve sigortasının eksik olduğu tespit edildi. Araç Takip Sistemi çalışmadığı belirlen bir kamyonun şoförüne 1295 lira ceza kesildi.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, denetimlerde belgelerin kontrol edildiğini, aynı zamanda Araç Takip Sistemi ile hafriyat kamyonlarının takip edildiğini söyledi.

Erdinçler, "Bunlar kaçak döküm yapılan alanlara girdiği zaman haberimiz oluyor ve kontrollerini yaparak eğer böyle bir durum varsa idari yaptırım uyguluyoruz. İstanbul genelinde tüm kaçak dökümleri önlemek için uğraşıyoruz." dedi.

95 kamera ile kaçak dökümün yoğun yapıldığı yerlerin denetlendiğini anlatan Erdinçler, kaçak dökümlerde yüzde 65-70 civarında düşüş olduğunu belirtti.

Öte yandan, Arnavutköy'ün dışında kaçak hafriyat sirkülasyonunun yoğun olduğu 13 ilçede daha eş zamanlı olarak, jandarma, polis, İBB zabıta ekipleri ve İBB Çevre Koruma Şube Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.