Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 11 Kasım'da düzenlenen "Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes" sloganıyla Arnavutköy'de binlerce fidan toprakla buluştu. Törende Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 11 Kasım'da düzenlenen "Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes" sloganıyla Arnavutköy'de binlerce fidan toprakla buluştu. Törende Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 11 Kasım'da düzenlenen ağaçlandırma kampanyası kapsamında, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" adı altında başlatılan fidan dikme kampanyasına destekler devam ediyor. Kampanyanın İstanbul ayağı bugün Arnavutköy Tayakadın'da yapıldı.

Düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ile çok sayıda davetli katıldı. Programda binlerce ağaç toprakla buluştu.

Ağaçlandırma seferberliği kapsamında bugün burada olduklarını kaydeden Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, " Bugün ağaçlandırma günü vesilesiyle daha önce maden ocakları olarak kullanılan bu bölgeleri yeniden asli hürriyetine kavuşturmak üzere buradayız. Bu güzel yavrularımızla beraber hem yeşilin ne anlama geldiğini, hem ağaçlandırmanın önemini güzel bir şekilde onlara anlatmanın en doğal ve güzel yolu birlikte ağaçlandırma çalışması katılmak. Bu bölgede onlarla birlikte uzunca yıllar hem İstanbul'umuzun havasının daha temiz hale gelmesi hem de çok daha etkin bir şekilde çevremizin yeşille buluşmasını böylelikle sağlamış oluyoruz. Bizim şuanda iskan şartı haline getirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarının da ayrıca kent peyzajı açısından da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şuan iskan almaya gelen binaların cephelerinde nitelikli ağaç ekimini biz iskanın bir şartı haline getirdik. Bu da hem farkındalığın oluşmasına hem de bölgede daha yeşil kent peyzajının etkin hale gelmesine sebep teşkil edeceği önemli bir husustur" dedi

Güzel bir iş yaptığını ifade eden Ebrar Çağlar, " Burada güzel bir iş yapıyoruz. Boş arazileri ağaç dikerek değerlendiriyoruz. Hem de oksijenimiz çoğalıyor. Bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yaparak, dikilen ağaçları suladı. - İSTANBUL