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Arjantin Merkez Bankası politika faizini düşürdü

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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan düşürerek yüzde 50'ye indirdi. Faiz oranının yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşürülmesi enflasyon beklentileri, mali çapa ve dış ödemelerdeki etkilerden kaynaklanıyor.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan düşürerek yüzde 50'ye indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Faiz oranının yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşürüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu kararın enflasyon beklentilerindeki hızlı ayarlamaya, mali çapanın güçlenmesine ve Hazine'nin bu çeyrekte dış ödemelerindeki mevsimsellik nedeniyle oluşan daraltıcı parasal etkiye dayandığı kaydedildi.

Yıllık enflasyonun yüzde 288 olduğu Arjantin'de, Merkez Bankası'nın üç hafta içinde üçüncü faiz indirimine gitmesi piyasaları şaşırttı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana para politikasında önemli bir değişikliğe gidilmiş ve Merkez Bankası faiz oranlarını 5 kez düşürmüştü.

Milei yönetimi, göreve gelmesinin ardından fiyat kontrollerini kaldırmış, Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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