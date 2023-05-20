Arıcılıkta kovan sayısı değil, verim artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, "Artık Bakanlık olarak yapacağımız projelerde kovan sayısının artırılmasına yönelik değil, kovan başı bal veriminin artırılmasına, balın yanında diğer katma değerli ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapmaya önem vereceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, "Artık Bakanlık olarak yapacağımız projelerde kovan sayısının artırılmasına yönelik değil, kovan başı bal veriminin artırılmasına, balın yanında diğer katma değerli ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapmaya önem vereceğiz." dedi.

Ankara'da, 2010'da "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin 13'üncüsü bu yıl Sakarya'da yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen program kapsamında Millet Bahçesi önünden Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada devam eden programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın, nebati (bitkisel) kaynakların ve teknik bilginin bir arada kullanmasıyla gerçekleşen sosyoekonomik bir faaliyet olduğunu söyledi.

Sakarya olarak arıcılığı hobi olmanın ötesine taşıdıklarını, büyük atılımlar yaparak ticari anlamda güçlü bir konuma gelmesi için el birliğiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüce, "Bal, bal mumu, arı sütü, arı zehri polen ve propolis gibi değerli ürünleri biz burada artık üretiyoruz. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan, arıcılık, tozlaşma sayesinde üretim miktarlarını ve meyve kalitemizi de artırmaktadır. Doğamızın sürekliliği noktasında çok önemli bir rol üstlenmektedir." diye konuştu.

Yüce, arıcılığın dünyada yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetlerden biri olduğuna değinerek, Türkiye'nin 114 bin tonla Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sırada olduğunu dile getirdi.

Bu kadar büyük üretime rağmen arıcılıkla ilgili istenilen seviyede olunmadığını aktaran Yüce, arıcılığı gerçekten ticari bir meslek olarak yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Yüce, kentte arıcılık faaliyetlerinin daha verimli olması için zeminler hazırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sakarya Botanik Vadi'mizde arıcılık faaliyetlerimize can suyu alıyoruz; bu şifa bahçesinde yüz binlerce arı, polen toplamak için kovanlardan ayrılıyor, böylelikle bal üretiminin verimi de artmış oluyor. Bal üretimi; bereketli toprakları, elverişli iklimi, bahçe bitkileri ve meyveci ürünler açısından zenginliği arzu etmektedir. Biliyoruz ki bizler yaşadığımız coğrafyada tüm bunlara sahibiz. Sakarya'nın, tüm avantajlara sahip olarak hem ülkemizde hem de dünyamızda arıcılık alanında model olmasını arz ediyor, bu yönde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla arıcılık alanında kendi potansiyelimizi ortaya çıkarmak, Sakarya'nın adını arı yetiştiriciliğinde zirveye taşımaya ant içtik. En kısa zamanda Türkiye'de arı ve arıcılık denilince Sakarya akla gelecektir."

"Türkiye arıcılık açısından zengin bir ülke"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı Köse de Türkiye'nin arıcılık açısından zengin ülke olduğunu söyledi.

Köse, 2022 TÜİK verilerine göre bal miktarında ciddi artış sağlandığını aktararak, "Geçen sene 96 bin ton olan bal varlığımız 114 bin tonlara geldi, inşallah hedefimiz bunu yukarılara taşımak. Kovan varlığımız 9 milyona yaklaştı ve kilometrekareye düşen kovan sayımız da 10, yani dünya ortalamasının çok üzerinde. Artık Bakanlık olarak yapacağımız projelerde kovan sayısının artırılmasına yönelik değil, kovan başı bal veriminin artırılmasına, balın yanında diğer katma değerli ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapmaya önem vereceğiz. Bundan sonraki Bakanlık projelerimiz ve illerde yürüttüğümüz projeleri de bu önemle yürütmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da arıcıların yanında olarak her türlü talep ve isteklerini dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise dünyada bulunan 27 bal alt türünün 6'sının Türkiye'de olduğunu belirterek, "8 milyon 900 arı kovanımız, 80 bin profesyonel, 9 bin de amatör aracımız var. 114 bin ton bal üretiyoruz. Dünyada 6 ay arıcılık yapılabiliyor. Ülkemizde 9-10 ay arıcılık yapabilme potansiyeli vardır. Dünyadaki en gelişmiş hangi ülkede arıcı varsa bizim arıcılarımız da o denli gelişmiştir." şeklinde konuştu.

Şahin, bal arısının gıda ve tarımdaki önemi ile arıcıların talep ve sorunlarından bahsederek, destek beklediklerini kaydetti.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, çalışmaları hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, arıcılar, akademisyenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.