Arıcılıkla Aile Ekonomisine Katkı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 68 yaşındaki Çakır Sarıkaya, severek yaptığı arıcılık sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sarıkaya, arıcılıkla uğraşarak çocuklarını okuttu ve evlendirdiğini belirtti. Arıcılığın güzel bir meslek olduğunu ifade eden Sarıkaya, gençlere de bu işi yapabileceklerini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 68 yaşındaki Çakır Sarıkaya, severek yaptığı arıcılık sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçenin Bolaman Mahallesi'nde eşiyle yaşayan, iki çocuk annesi Sarıkaya, yaklaşık 38 sene önce oğluna hediye edilen 4 arıyla üretime başladı.

Zamanla arı ve kovan sayısını artıran Sarıkaya, eşinin alerjisi nedeniyle fındık bahçesindeki arılarına tek başına bakıyor.

Çok sayıda kişiye de öğrettiği arıcılık sayesinde 2 oğlunu okutup evlendiren Sarıkaya, ilerleyen yaşına rağmen işini severek sürdürüyor.

"Arısız duramıyorum"

Fındık hasadının ardından arıların yer aldığı 18 kovanın bakımı için kolları sıvayan Sarıkaya, AA muhabirine, oğluna 10 yaşındayken bir akrabalarının arı hediye ettiğini söyledi.

Oğlunun yayladan 4 arıyla geldiğini, sonrasında okul nedeniyle oğlunun arıları kendisine bıraktığını anlatan Sarıkaya, o günden itibaren arıcılıkla uğraştığını dile getirerek, "Yıllardır arıcılığı devam ettiriyorum. Alıştım, arısız da duramıyorum. 38 senedir benim bu kapımda arı var. Köylere çok arı sattım. Çoğalınca masrafı çok oluyor, o zaman da satıyorum. Kovanla da satışını yapıyorum. Gerisini yine çoğaltıyorum." dedi.

Arıcılığın güzel bir meslek olduğunu ifade eden Sarıkaya, özellikle gençlerin bu işi yapabileceğini belirtti.

Sarıkaya, arıcılıkla aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, "Bu sayede iki çocuğum okudu, onların bal ihtiyacını da her sene veriyorum. Kendi ihtiyacımız da oluyor. Arada da satıyorum." diye konuştu.

"Telefonla oynayacağıma arıma bakarım"

Kendisine göre arıcılığın zorluğunun olmadığını anlatan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidip de sağda solda gezeceğime arının başında dururum. Telefonla oynayacağıma arıma bakarım. Bilene bir velinimet. Çalışacaksın. Tek başıma bu işi yapıyorum. Eşim, 'Beni şişiriyor.' diyor, başta beni de şişiriyordu, şişiriyor diye bırakacak mısın? Ben çok tek gözlü gezdim. Vücut alıştı. Bana başka bir şey zarar etmesin de arı şişirsin. O önemli değil. Ben arıcılığı yapıyorum, beceriyorum."

Sarıkaya, aynı zamanda fındık üreticisi olduklarını, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeler ile süt ürünlerini pazarda sattığını, eskiden kurbanlık hayvan da beslediğini belirterek, aile bütçesine katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Fındık hasadıyla ilgili işleri eşiyle yaptıklarını belirten Sarıkaya, "Eşim gurbette çalışıyordu, buraya geleli 10 sene falan oldu. O zamana kadar burada tek başımaydım. Çocuklar okuldaydı. Hem pazara gittim hem kurbanlıkları büyüttüm, ineğime baktım. Arıma baktım, sattım. Bağ bahçe her şeyi yaptım. Allah güç verince oluyor işte." ifadelerini kullandı.

Çakır Sarıkaya, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Fatsa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen "Apiterapide Kullanılan Arıcılık Ürünlerinin Çeşitlendirilerek Kırsal Kalkınmada İstihdamın Arttırılması Projesi" kapsamında kovan desteği de aldığını belirterek, devlete her zaman dua ettiğini sözlerine ekledi.