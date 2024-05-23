Arıcılık Kayıt Sistemi ile Gezginci Arıcıların Sorunları Çözülüyor

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) üzerinden arı konaklama noktaları oluşturularak gezginci arıcıların sorunları çözülecek ve konaklama alanlarında ne kadar kovan bulunacağı belirlenerek uygun floradan bal üretimi sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Arıcılık Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle, içeriği ortak olan "Arıcılık" ile "Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt altına Alınması Hakkında" yönetmelikler birleştirilerek güncelleştirilmiş oldu.

Buna göre, AKS üzerinden arı konaklama noktaları oluşturularak gezginci arıcıların sorunları giderilecek ve konaklama alanlarında ne kadar kovan bulunacağı belirlenerek uygun floradan bal üretimi sağlanacak.

Arıcılık sektöründe yaşanan saha sorunları çözülecek. Bu kapsamda arı konaklamaları belirlenecek, kayıtlılık ve kontrol artacak, sektör daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.

Bütün bunların yanı sıra konaklama noktalarının oluşturulması ile arıcıların yaşaması muhtemel izinsiz veya uygun olmayan konaklama sorunu önlenecek.

Arı konaklama noktaları ile bu noktaların bölge koloni kapasitelerinin belirlenmesinde il ve ilçe müdürlüklerince oluşturulacak komisyon yetkili olacak.

Mera alanlarında konaklama noktaları tespit edilirken il mera komisyonunun görüşü alınacak, ilgili bölgedeki arı konaklama kapasiteleri genişletilecek.

Yeni yönetmelikle arı gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan izole bölgelerle mevzuatta daha geniş ve açıklayıcı tanımlar kullanılarak bölgenin korunmasına yönelik tedbirler alınması planlandı. Ayrıca, arı ürünleriyle ilgili tanımların geliştirilerek bu ürünlerin kayıt altına alınması ve bunların üretimine yönelik eğitimlerin yapılması amaçlandı.