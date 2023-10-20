Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da arıcılık faaliyeti yürüten arıcılara arı keki dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Adıyaman kırsalda üretim ve istihdam için arıcılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bin 590 kilo arı keki arıcılara dağıtıldı.

Burada düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Adıyaman'da meydana gelen depremden bu yana bir çok arıcımız zarar gördü. Arı kovanları zarar gördü, arıları telef oldu. Depremden bu yana gerek bakanlığımız gerekse de yerel ve bölgesel fonlarla arıcılarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi burada arıcılarımıza bin 590 kilogram arı keki dağıtıyoruz. GAP Kalkınma İdaresi başkanlığınca beraber yürüttüğümüz bir projedir. Bu proje çerçevesinde dağıttığımız keklerin yüzde 30'unu çiftçilerimizden yüzde 70'ini de GAP Kalkınma İdaresinin finansıyla sağlıyoruz. Arıcılarımıza depremde yaklaşık 5 bin 400 kovan arı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine 5 bin 500 bol kovan dağıttık. Arılarımıza yine özellikle beslenmeleri için şeker ve kek dağıtımı yapıyoruz. Arıcılıkla ilgili birçok kurum ve kuruluşlar proje sundu. Bu projelerimizin de desteklenmesi durumunda arıcılarımıza destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından arıcılara arı keki dağıtıldı. - ADIYAMAN