ARES Shipyard, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'na Katılıyor

Türk denizcilik firması ARES Shipyard, Kahire'de düzenlenecek EDEX 2025 Savunma Fuarı'na katılarak yeni nesil deniz platformlarını tanıtacak. Şirket, bu etkinlikte uluslararası delegasyonlarla iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Türk denizcilik firması ARES Shipyard, savunma ve denizcilik sektörünün prestijli etkinliklerinden EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'na (Egypt Defence Expo) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de 1-4 Aralık'ta düzenlenecek fuarda ARES, yerli tasarım gücüyle geliştirdiği yeni nesil platformlarını uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

Fuarda ARES Shipyard, kendi tasarımı olan ARES 35 KB, ARES 65 SAT, ARES 85 BOLD, ARES 150 BOLD, katamaran tipte personel ve malzeme taşıma maksatlı kullanılan destek gemisi ile ULAQ 15 MPV gibi ileri teknoloji deniz aracı projelerini tanıtacak.

Modern üretim yöntemleriyle üretilen ve yüksek teknolojik altyapı ile donatılan platformlar, çevre ülkelerin karasuları ve münhasır ekonomik bölgelerinin deniz güvenliği, kıyı güvenliği, arama-kurtarma, keşif-gözetleme ve deniz savunma operasyonları için yüksek performans, dayanıklılık ve modüler kullanım imkanı sunuyor.

Şirket, fuar boyunca uluslararası delegasyonlar ve bölgesel temsilcilerle bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. ARES Shipyard, fuar alanındaki standında ürün portföyünü tanıtarak deniz savunma teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ARES Shipyard Üst Yöneticisi (CEO) Oğuzhan Pehlivanlı, "EDEX 2025, ARES Shipyard olarak mühendislik gücümüzü, yenilikçi vizyonumuzu, üretim kalitemizi ve kapasitemizi küresel ölçekte sergileyebileceğimiz önemli bir platform. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kabiliyetini uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
