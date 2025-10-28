Ardventure TEKMER açıldı: Türkiye'ye teknoloji ihraç eden Turcorn'lar hedefleniyor

Ardventure'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Arda Ödemiş, hedeflerinin teknoloji geliştirme merkezlerinden (TEKMER) dünyaya teknoloji ihraç eden Turcorn (unicorn) çıkartmak olduğunu belirterek, "Ardventure olarak, bu yüzyılın Türkiye'de ve dünyada önde gelen temsilcilerinden biri olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Ardventure TEKMER'in açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Koç İkiz Kuleler'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ödemiş, burada yaptığı konuşmada, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), Kitle Fonlama Platformu gibi sermaye piyasalarındaki tüm yatırım modelleri için gerekli lisans ve izinleri alarak girişimcilere farklı yatırım imkanları sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Farklı ofis modelleriyle girişimlerin, başta KOSGEB ve TÜBİTAK olmak üzere, her türlü devlet teşvikinden yararlanabileceklerini vurgulayan Ödemiş, TEKMER statüsü de taşıyan bu bileşenleri Türkiye'de ilk kez tek çatı altında buluşturduklarını bildirdi.

Ödemiş, Ardventure'un, Ankara ve İstanbul olmak üzere iki yere sahip Türkiye'deki ilk ve tek TEKMER olduğunun altını çizdi.

Kurdukları fon yapıları sayesinde fikirlerin yalnızca gelişimini değil, büyümesini ve küresel hale gelmesini de desteklediklerini dile getiren Ödemiş, şöyle konuştu:

"Doğru girişimciyi doğru yatırımcıyla bir araya getiriyoruz. Ardventure girişimcilere yalnızca bir masa değil, bir yol arkadaşlığı, bir ortaklık sunuyor. Mentörlük, akademik danışmanlık, eğitimler, teknik ekipmanlar ve birçok aktivite bu merkezde hayata geçiyor. Hedefimiz bu merkezden Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç eden Turcorn'lar çıkartmak. Ardventure olarak bu yüzyılın Türkiye'de ve dünyada önde gelen temsilcilerinden biri olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ardventure ailesi olarak ülkemizin teknoloji geleceğine katkı sunmayı, ulusal bir sorumluluk olarak görerek yerli ve milli teknolojilerimizin tüm dünyaya kabul ettirmeyi bir borç biliyoruz. Avrupa'da, ABD'de, Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da dünyanın dört bir yanında girişimcilerimizi global sahnede büyütecek bir altyapı kurmak için yurt dışı merkezlerimizi de yakında hayata geçiriyoruz."

"TEKMER'lere şubeleşme katkısı sunduk"

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da girişim ofislerinin kuluçka odaklı olmalarının yanı sıra çapa niteliğindeki firmaları da bir araya getirmelerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buranın ismi GO Ardventure TEKMER Ankara. Yani şube ismi. Böylelikle aslında TEKMER'lerimize şubeleşme katkısı da sunmuş olduk. Ardventure'un kendi GSYF'si, GSYO'su bulunuyor. Yani yatırım yapan bir ekosisteme dönüşümü görüyorsunuz. Dolayısıyla bu üç sac ayağını birleştirmeyi zaten hedef edinmiştik. Bu teknoloji merkezinde de bunu başarıyor olacağımıza inanıyorum."

Ankara Valisi Vasip Şahin de gelişmiş batılı ülkelerle aradaki mesafenin sanayideki atılımla kapanabildiğini, genç girişimler ve Türkiye'nin beşeri sermayesi olan gençler sayesinde geleceğe daha umutla baktıklarını ifade etti.