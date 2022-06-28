Ardahanlı besicilerden büyük kentlere kurbanlık sevki

Ardahanlı besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Rize'nin de bulunduğu büyük kentlere kurbanlık sevk ediyor.

Kent genelinde besicilik yapan vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde hazırlıkları sürüyor. Besiciler büyük emekle ve özenle yetiştirdikleri hayvanları pazarlara getirerek görücüye çıkardı. Yurt genelinde kurbanlık talebini karşılamaya çalışan besiciler, aralarında İstanbul, Ankara, Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 20'ye aşkın kente kurbanlık gönderiyor.

Türkiye'de hayvancılığın bel kemiklerinden biri olan Ardahan'da kurbanlık telaşı başladı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarında başlayan hareketlilik, gün boyu devam ediyor. Kimi kurbanını satmaya çalışırken, kimi de kurbanlık sevkiyatlarıyla meşgul oluyor. Tır ve kamyonlara doldurulan büyükbaş kurbanlıklar, satılacağı illere doğru yol alıyor. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 371 bin 613 büyükbaş, 199 bin 267'de küçükbaş hayvan varlığına sahip Ardahan'da kurban sevkiyatının başladığını ifade etti. Önceki yıllara oranla hayvan sevkiyatının çok düşük olduğunu ifade eden yetkililer, şu ana kadar 22 tır yüklü hayvanın sevk edildiğini ifade ederek, hayvan sağlığı şube müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtildi.

Besicilerin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren yetkililer, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvanlar başta Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gönderilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakilleri en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirler alındı. Aşısı eksik olan ve küpesi olmayan bir tek hayvanın bile nakledilmesi mümkün değil" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi