Ardahan Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi Kapsamında Üreticilere Otomatik Krema ve Yayık Makinesi Dağıttı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması' projesi kapsamında 95 üreticiye otomatik krema ile yayık makinesi dağıtıldı. Proje, kadın üreticilerin tarımsal üretimde daha nitelikli ve katma değer yaratıcı bir şekilde yer almasını hedefliyor.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması" projesi kapsamında 95 üreticiye otomatik krema ile yayık makinesinin dağıtımı yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, ARÜ Aşık Şenlik Konferans Salonu'ndaki programda, özellikle kadın üreticilere önem verdiklerini söyledi.

Projedeki gibi sütte katma değerin olması gerektiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bir ilin kalkınması adına kadınlarımız çok önemli, sosyal hayatımızın en önemli parçası. Tarım ve hayvancılığın önem arz ettiği ilimizin de kalkınması adına kadınlarımızın üretimin içerisinde yer almasını önemsiyoruz. Fakat çok daha nitelikli ve katma değer yaratıcı bir şekilde tarımsal üretimin içinde olmaları gerekiyor. Ürettiğimiz süte daha bir katma değer kazandırmamız lazım ki bölgesel kalkınmamıza faydası, katkısı söz konusu olsun. Bu proje de bu kapsamda ortaya konulan bir proje. İnşallah ileride uygulanacak çok daha büyük projelerin merhalelerinden birisi olur."

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise projelerle Ardahan'ın sadece sütünü değil, diğer ürünlerini de değerlendirmek amacında olduklarını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de benzer projeleri hayatı geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 95 üreticiye otomatik krema ile yayık makinesi teslim edildi.