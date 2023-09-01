Ardahan Türközü Sınır Kapısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yenileme ve modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı sınır kapısında düzenlenen törene Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Gürcistan temsilcileri de katıldı. Ticaret Bakanı Bolat, açılışta yaptığı konuşmada daha fazla ticaret ve refah dileğinde bulundu.

- Ardahan Türközü Sınır Kapısı açıldı

ARDAHAN - Ardahan Türkgözü Sınır kapısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yenileme ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Gürcistan temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Daha fazla ticaret, daha fazla berekete, refaha, huzur ve barışa vesile olması dileğiyle hep birlikte açılış kurdelesini kesiyoruz, Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin" diyerek açılışı gerçekleştirdi.

Bakan Bolat ve beraberindekiler açılış sonrası sınır kapısında incelemelerde bulundu.