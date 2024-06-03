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Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatı başladı

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatı hız kazandı. Büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından batı illerine gönderiliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatına sürüyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlıklar, hayvancılık açısından en önemli merkezlerden olan Ardahan'dan gönderiliyor. Büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrollerinin ardından tır ve kamyonlara yüklenerek batı illerine sevk edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kurban sevkiyatının sürdüğünü söyledi. Şişman, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.

Üreticilerden Fahrettin Kılıç, yaklaşık 41 yıldır kurban sevkiyatı yaptığını söyleyerek, "41 yıldır kurbanlık işi yapıyorum. Ardahan'ın doğal meralarında beslenen kurbanlıklarımız tamamen organiktir. Silaj ve küspe ile besleme yapmıyoruz. Şimdiden alıcılarına hayırlı olsun" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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