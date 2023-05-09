- Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi

Vatandaşlar; TOOG'A maket diyenler buyursun gelsin incelesinler

ARDAHAN - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli Ardahanlılardan yoğun ilgi gördü.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla şehir turu atan Türkiye Otomobil Girişim Grubu ekibini, yağmura rağmen Milli Egemenlik Parkına gelen vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 2 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavuz Irmak, Toog'u ilk defa gördüğünü söyleyerek, "'Bunu yapanlardan ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

"60 yıldır beklenen hayal gerçek oldu"

AK Parti Milletvekili adayı Güven Karakoyun ise, 60 yıllık bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Karakoyun, "Cenabı Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesi. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Yatırımlarımız da devam edecektir. Ülkemiz her şeye layıktır" dedi.

Bazı vatandaşlar ise bu araca maket diyenler buyursun gelsin bir baksınlar maket mi değil mi diye. Toog'a maket diyenleri aracı incelemeye davet ediyoruz dediler.