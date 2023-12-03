Ardahan'da Veteriner Hekimleri Odası Toplantısı

Ardahan'da veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen 'Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı'nda hayvancılığın bölge ekonomisine katkısı vurgulandı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, toplantıda veteriner hekimlere destek sözü verdi.

Ardahan'da, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca "Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Veteriner hekimler ile tanışarak, bölge hayvancılığı üzerine sohbette bulundu. Vali Çiçek, hayvancılığın bölge için en önemli ekonomik değer olduğunu belirterek, bu sektörün ayakta kalması ve büyümesi noktasında veteriner hekimlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve veteriner hekimler katıldı. - ARDAHAN