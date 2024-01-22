Ardahan'da Türk Somonu Yetiştirilecek

Ardahan'da Kura Nehri havzasında Türk somonu yetiştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kentte, hayvancılık ve arıcılığın yanı sıra su ürünleri üretiminin de yapılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyü sınırlarındaki Kura Nehri havzasında özel sektör tarafından bahar aylarında bu kapsamda çalışma gerçekleştirileceğini dile getiren Cineviz, şunları kaydetti:

"Türk somunu yetiştiriciliği dünya genelinde önem kazanmıştır. Biz de Ardahan'da yılda 1500 ton Türk somunu üretimini amaçlıyoruz. Bir balığın ağırlığı 250 gram olacak şekilde. İlimiz su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeli yüksek olan su kaynaklarına sahip. Bu kaynaklara Kura Nehri'nin geçmiş olduğu sınırlar örnek verilebilir. İlimizde faaliyete geçirilmesi planlanan projeler ve potansiyel yerler değerlendirildiği takdirde, geçim kaynağı olan hayvancılık dışında alternatif olarak sosyal ve ekonomik katkı sağlayacaktır. Projelerin tamamlanmasıyla 7,5 milyon adet yavru balık üretimi ve 2 bin ton porsiyonluk somon balığı üretim kapasitesine ulaşılacak."

Projenin uygulamaya geçmesiyle kentte 80 kişilik istihdam sağlanacağını belirten Cineviz, "Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizin su ürünleri ihracatında da önemli bir artış görülmüştür." ifadesini kullandı.