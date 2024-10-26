Ardahan'da Tarımda Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Toplantısı Düzenlendi

Ardahan'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bayramoğlu köyünde düzenlenen toplantıda, il genelinde 18 farklı köyde aynı toplantının eş zamanlı gerçekleştiğini söyledi.

Tarım ve Orman il Müdürlüğü olarak Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konularında her kesime bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile üreticilerin bilgilendirilmeli sağlandığını söyleyen Cineviz, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın hazırladığı Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile ülkemizin tarımsal gücünü yeniden şekillendiriyoruz. Bu model ile Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.

Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Destekler daha sade ve etkin hale getirildi.Dağda, bayırda, en ücra köşelerde ekinini, hayvanını büyüten çiftçimize ulaşmak, onlara tarımın yeniliklerini, sürdürülebilir üretim yöntemlerini anlatmak bizim en önemli görevimiz. Çünkü biliyoruz ki, çiftçimizin güçlü olduğu bir ülke, geleceğine güvenle bakan bir ülkedir. Kırsalın yeniden canlanması, tarımın sürdürülebilir olması için teşviklerimiz, hibelerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çiftçilerimiz ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. Toprağa dokunan ellerin emeği, bir milletin geleceğini şekillendiren en kıymetli mirastır. Bu vesileyle toplantımızın başta Şehrimiz ve Ülke tarımımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN