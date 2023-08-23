Ardahan'da konkasör tesisi açıldı

Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde altyapı maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla konkasör tesisi faaliyete geçirildi.

Ardahan İl Özel İdare bünyesinde kurulan konkasör tesisinin açılışına Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, Kaymakamlar ve Kamu kurum temsilcileri katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, altyapıların geliştirilmesi adına ihtiyaç duyulan malzemeleri üretmenin çok kıymetli olduğunu söyleyerek şunları kaydetti; "Ardahan'da Özel idare imkanları sınırlı ve bunu hepimiz biliyoruz. İller bankası payı haricinde çok ciddi kaynağımız ve gelirimiz bulunmamakta. Dolayısıyla bu tarz il özel idarelerinin sunduğu hizmetlerde, özellikle asfalt hizmeti, altyapıların geliştirilmesi adına ihtiyaç duyulan malzemeleri üretmemiz çok kıymetli. Zira bu konkasör tesisinden önce agrega malzemesi dışarıdan temin ediliyordu. Bu da belli bir maliyet demektir. Dolayısıyla köylerimize, kırsalımıza daha iyi, daha nitelikli hizmet sunabilme adına çok önemli bir tesisin bugün açılışını yapıyoruz. Tabi bu kolay olmuyor 12 milyon 500 bin lira gibi ciddi bir yatırım söz konusu. Ben bu yatırımı buraya kazandıranlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Kaan Koç ise yaptığı konuşmada, bugün 226 köye aynı anda hizmet verecek kapasiteye ulaştıklarını söyleyerek, "Bugün il özel idaremiz 226 köyün tamamına en iyi derecede hizmet edecek pozisyondadır. İl özel idaresine ait bu sahada iki kilit parke tesisi, 1 beton tesisi ve 2 tane asfalt üretim tesisi bulunmakta. Bu tesislerden üretilen malzeme ile 226 köyün tamamına aynı anda hizmet veriyoruz. Bu tesislerin hayata geçirilmesine katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program, konuşmaların ardından Vali Çiçek ve protokolün kürsüde butona basmasıyla tesisin üretime başlamasıyla sona erdi. - ARDAHAN