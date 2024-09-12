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Ardahan'da Kavılca Buğdayı Hasat Dönemi Başladı

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Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kavılca buğdayına ilgi arttı. İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), korunup geleceğe aktarılması için başvuru yapılarak Türk Patent ve Marka Kurumundan "Ardahan Kavılca Buğdayı" adıyla alınan coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kavılca buğdayına başta kurumlar olmak üzere üreticilerin ilgisi arttı.

İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Çiftçilerden Burak Taştan da 20 dönümlük tarlaya ektiği kavılcanın hasadını biçerdöverle başlattı.

Taştan, gazetecilere, geçen yıl da aynı buğdayın ekimini yaptığını söyledi.

Bu buğdayın ekim alanının her geçen yıl arttığını dile getiren Taştan, "Bütün çiftçiler gibi bugün 13 bin yıllık ata tohumumuzun hasadına başladık. Dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Genetiği değişmemiş, oynanmamış, tescilli kavılca buğdayının ekimini sürdüreceğiz. Sağlıklı bir gıdanın sofralara ulaşması için çalışıyoruz. Her yıl bunu arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası ardahan Ekonomi Güncel

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