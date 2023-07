Ardahan'da kaçak arıcılıkla mücadele

ARDAHAN - Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Bölgede kaçak Arıcılıkla mücadeleyi artırdıklarını ifade etti.

Arıcılık ve bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'de Kafkas arısı ve balı da birçok özelliği ile öne çıkıyor. Ardahan ve Artvin'de yapılan üretim, bölgede nüfus yoğunluğunun az olması, tarım ilacı kullanılmaması ve ürünlerin mineral maddeler bakımından zenginliğiyle dikkat çekerken, bu özel ırkın saf olarak korunabilmesi için Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından önemli çalışmalar yürütülüyor.

Başkan Evliyaoğlu, "Ardahan ve Artvin illeri genetik materyal olan Kafkas arı ırkının gen merkezi olarak ilan edildi. Bu amaçla ırkın saf olarak korunabilmesi için her iki il Tarım Bakanlığı tarafından "izole bölge" ilan edildiğinden bu illere diğer illerden arı kolonisi ve ana arı girişleri tamamen yasaklanmış durumda. Bu nedenle kaçak arıcılıkla ilgili mücadelemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Şu ana kadar Ardahan'a her hangi bir kaçak arıcı girmedi. Sadece Artvin iline bağlı Şavşat ilçesinde bir kaçak arıcıya rastlandı. Onunla ilgili de Şavşat ilçe tarım müdürlüğü çalışanları ile birlikte Artvin il dışına kadar götürerek Fındıklı ilçe müdürlüğüne teslim ettik" dedi.

2023 yılında kaçak arıcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de söyleyen Evliyaoğlu, "Kafkas arı ırkı çok önemli ve bu ırkın korunması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda başta köy muhtarları olmak üzere Ardahan ve Artvin birlikleri olarak bu ırkın korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünyanın 4 arı ırkından biri olan Kafkas arı ırkının bozulması demek ve ondan sonra bu arı ırkı melezleşmiş olur. ve hiçbir değeri kalmaz. Arı melezleştiği zaman da kışlatmalar da büyük kayıplar olur. Çünkü batıdan gelen arılar buradaki kışlatmaya dayanamıyor. Burada hava sıcaklıklar farklı ve gece eksi 25 dereceyi bulan sıcaklıklarda dışarıdan gelen arılar bu iklime dayanamayarak büyük kayıplara neden olur." Dedi.