Ardahan'da hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı

ARDAHAN Büyükbaş hayvan varlığı bakımından zengin olan Ardahan'da, uzun geçen kışın ardından besiciler hayvanlarını besledikleri ahırlardan çıkararak meralarda otlamaya bıraktı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Ardahan'da, ilkbaharın gelmesi ve doğanın canlanmasıyla binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan, karlı dağların önünde bulunan çayır ve meralarda otlamaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın 6 ayının soğuk ve çetin Ardahan'da baharın gelişiyle meralardaki bereketli otlaklar yeşerdi. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından zengin olan kentte, aylardır hayvanlarını zor şartlar altında dondurucu soğuklara rağmen ahırlarda besleyen besiciler, karların erimesinin ardından gelen baharın sevincini yaşıyor.

Son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla besiciler, hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için hayvanlarını ahırlardan çıkararak meralara götürüyor. Büyükbaş hayvanlarını otlatan Mesut Yıldız, uzun geçen bir kışın ardından baharın geldiğini söyleyerek, "Karların erimesiyle beraber meralar ve otlaklıklar yeşerdi. Bununla birlikte biz çiftçiler hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz. Maliyetlerin çok yüksek olması bizi zorluyordu. Hayvanlarımızı meraya çıkarmamız bize ilaç gibi geldi."

Yıldız, ayrıca Ardahan'a has bir durumunda meraların yeşermesinin yanında dağlarında halen karla kaplı olması da bölgenin zenginliğinin bir ifadesi olduğunu söyledi.