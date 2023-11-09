Ardahan'da Hayvancılık İçin Olumlu Hava Şartları

Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin işine yarıyor. Hayvanların merada otlaması sayesinde besiciler hem yemden hem de samandan tasarruf ediyor. Ardahan'da tarım arazilerinin kullanılamaması nedeniyle yem bitkilerinin büyük bölümü il dışından karşılanıyor. Bu nedenle sıcak hava, besicilerin ekonomik açıdan avantaj sağlamasını sağlıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin işine yaradı.

Türkiye'nin önemli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Ardahan'da, Kasım ayının 9'unda meraların açık olması büyükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi. Şiddetli kışın yaşandığı bölgelerden biri olan Ardahan'da Kasım ayının ortalarına gelinen şu günlerde bahar havası yaşanıyor.

Hayvanların merada otlaması nedeniyle hem yemden hem de samandan tasarruf eden besicilerin yüzü de gülüyor. Hayvanların kışın büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçirdiğini ifade eden besiciler, bu durumun ekonomik açıdan kendileri için olumlu olduğunu kaydettiler.

Ardahan ovasında hayvanlarını meraya bırakarak otlatması sonucu büyük kazanç elde ettiklerini söyleyen Ufuk Ürker, "Ardahan'da tarım arazileri kullanılamadığı için hayvan yem bitkilerinin büyük bölümünü il dışından karşılanmakta. Bu nedenle havaların sıcak gitmesi biz besiciler için çok önemli. Çünkü yem bitkilerinin maliyeti oldukça yüksek, ve hayvanların hava sıcaklığına bağlı olarak meralardan beslenmesi bizleri ekonomik açıdan olumlu etkiliyor."

Geçmiş yıllarda Kura nehrinin şu günlerde yüzeyinin donduğunu da söyleyen Ürker, "Şu anda Kura nehri akıyor, dağlar açık ve kar yok, güneşli bir hava ve bizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında olumlu etkileniyoruz. Bizim kendi miladi takvime göre 29 Ekimde kar yağmaması hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde de devam edeceğinin bir göstergesi. ve 10 Kasımda da kar yağmadığı takdirde yaklaşık 12'inci ayın sonuna kadar hava sıcaklıklarının böyle gideceğini tahmin ediyoruz" dedi. - ARDAHAN