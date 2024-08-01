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Ardahan'da devlet destekli yem bezelyesi üretimi sevindirdi

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Ardahan'ın önemli ekonomik gelirlerinden hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak için alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez devlet destekli ekilen yem bezelyesi üreticiyi sevindirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte alternatif olarak yem bezelyesinin ekiminin yaygınlaşması amacıyla çalışma başlattı.

Ardahan'ın önemli ekonomik gelirlerinden hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak için alternatif ürün olarak bu yıl ilk kez devlet destekli ekilen yem bezelyesi üreticiyi sevindirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte alternatif olarak yem bezelyesinin ekiminin yaygınlaşması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Aşağı Kurdoğlu köyünde Serhat Yıldız'a teşvik amaçlı hibe olarak yem bezelyesi desteği verildi.

Bezelyeyi nisan ayında arazisinde toprakla buluşturulan Yıldız, olgunlaşan ürünün ilk hasadını gerçekleştirdi. Yıldız, 12 dönümlük tarlasından yaklaşık 300 balya ürün bekliyor.

Üretici Serhat Yıldız, AA muhabirine, devlet destekli ektiği yem bezelyesinde verimin çok yüksek olduğunu söyledi.

"Sonuç, yüzde 100 verim"

Nisan ayında yapılan ekimin güzel sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Beklediğimin üstünde verim aldım. 12 dönümlük alanda yaklaşık 300 balyadan fazla beklentim var ve görünen manzara bu. Bizim için çok iyi bir sonuç. Bundaki başarımın en büyük katkısı Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri oldu. Çünkü onlarla sürekli irtibat halindeydim. Bana önerdiler ve destek oldular. Sonuç, yüzde 100 verim." dedi.

Yıldız'ın eşi Tansu Yıldız da hasadın kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Bitkinin ekimi kentte yaygınlaştırılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ise yüksek verim potansiyeline sahip ve çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen yem bezelyesi bitkisinin kentte yaygınlaştırılması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Çalışmadan yüksek verim almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bunun diğer üreticiler için de örnek teşkil ettiğini ifade eden Cineviz, "Yem bezelyesi baklagillerden olan bir bitki. Bu anlamda, hem birlikte yetiştiği bitkilere, hem de kendisinden sonra ekilecek bitkilere ciddi anlamda gübreleme faaliyeti de yapıyor. Bu bitki Ardahan'da çok bilinmiyor ve ekilmiyor. Biz hayvancılıkta verimliliği sağlayabilmek için demonstrasyon çalışmalarını hayata geçirdik."

Üreticiyi bitki ile tanıştırdıklarını aktaran Cineviz, şunları kaydetti:

"Yerinde yaptığımız bu tarz deneme çalışmalarını aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Çünkü bu çalışmamızın, eğitim faaliyetlerine çok ciddi katkısı oluyor. Yani hem üretiyor hem de kayıt altına alıyoruz. Yüksek proteini ile hayvancılıkta et ve süt verimine ciddi anlamda katkı sunma özelliğine sahip bir bitkidir. Bu bitki toprağımızı organik malzemede zenginleştirirken, diğer tarafta doğal gübreleme yapıyor. Böyle bir ürünü ilimize kazandırma gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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