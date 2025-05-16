Ardahan'da Bal Üreticileri Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Ardahan'da Bal Üreticileri Yaz Sezonuna Hazırlanıyor
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Ardahan'daki bal üreticileri, yaz sezonuna güçlü bir koloni ile girebilmek için kış boyunca Artvin'de hazırlıklarını sürdürüyor. Arılarının kovanlarını yenileyen üreticiler, mayıs sonunda Ardahan'a dönerek bal hasadına hazırlanıyorlar.

Ardahan'da bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyor.

Kış sezonunu Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde geçiren arıcılar arılı kovanlarını Ardahan'a taşımak için son hazırlıkları yapıyor. Yaz sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan'a dönüyor. Ardahan'da her yıl mevsim şartlarına göre oluşan ballar Ağustos ayının ortasında hasat ediliyor.

Ardahanlı arıcı Yener Çoban, kışlatmayı Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaptığını söyleyerek, sezona burada hazırlandıklarını söyledi. Çoban, "Sezonun iyi geçmesini temenni ediyoruz. Şimdilik bakım için Artvin'in Ardanuç ilçesindeyiz. Şubat ayı itibarıyla burada bakım yapılmakta ve Mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan'a dönüş yapacağız. ve bal sezonuna Ardahan'da gireceğiz. Şu anda burada arılı kovanların bakımı yapılmakta ve sezona en güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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