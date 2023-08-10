Ardahan'da Aktaş Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu Devam Ediyor

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tırların güzergah değiştirmesi sonucu oluşan yoğunluk, sürücülerin altyapı yetersizliğinden şikayetçi olduğu gümrük kapısında zaman zaman 7 kilometreyi buluyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu devam ediyor.

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce tırlar güzergah değiştirdi. Bu nedenle Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluk devam ediyor. Zaman zaman tır kuyruğunun 7 kilometreyi bulduğu gümrük kapısındaki sürücüler ihtiyaçlarını gidermek için altyapı yetersizliğinden şikayetçi.

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sebebiyle Karadeniz'deki bazı limanların kullanılamaması, taşımacılığı kara yoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu zaman zaman 7 kilometreyi buluyor.

Uzun süre bekleyen tır sürücüleri ise bir an önce sıranın gelmesini bekliyor. - ARDAHAN