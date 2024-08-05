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Ardahan Çiçek Balında Sağım Heyecanı

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Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının ilk sağımı yapıldı. Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, coğrafi işaretli organik bal üretimi projesinin başlayacağını duyurdu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen, Ardahan çiçek balında sağım heyecanı yaşanıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip 2 bin rakımın üzerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Meşakkatli bir uğraşın ardından üretilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen balın ilk sağımı yapıldı. Dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arısının binden fazla bitki nektarından topladığı "Ardahan çiçek balı" kalitesiyle de adından söz ettiriyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan balı, 700-1000 TL arasında alıcı buluyor.

"Coğrafi işaretli organik bal projesi"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Coğrafi İşaretli organik bal üretiminin başlayacağını söyledi. Evliyaoğlu, " Tarım Bakanlığı tarafından yapılan organik bal üretimi projesi bu yıl itibariyle hayata geçecek. Bu projeye 24 arıcımız müracaatta bulundu. Bu arıcılarımıza, 10'ar kocan ve arıcılık ekipman ve malzemeleri verilecek. 2025 yılı itibariyle hem coğrafi işaretli organik bal üretimi yapılacak, hem de coğrafi işaretli bal üretimi yapılacak. Bu proje ile Ardahan arıcılığını bir adım daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

Organik bal üretiminin diğer bal üretiminden farklı olduğunu söyleyen Evliyaoğlu, "Organik bal üretecek olan arıcılar yerleşim biriminin dışında olacak. Üretilecek balın hijyen olması. Bu üreticiler organik şirketler tarafından sürekli olarak denetlenecek. Uygun olan şirketle bu balı üretebilecek" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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