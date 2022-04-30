Ardahan Belediyesi lisanssız güneş santrali ihalesine çıktı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesi, ihaleyle merkez Halilefendi Mahallesi'nde lisanssız güneş enerjisi santrali yaptıracak.

Ardahan Belediye Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 175 milyon 258 bin 816 lira, tahmini imalat bedeli 29 milyon 586 bin 721 lira 57 kuruş ve imalat süresi 180 gün olacak santralin yapım işi, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhale, 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'te, Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.