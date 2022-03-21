Ardahan'a Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor - Haberler

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Ardahan'a Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ardahan'a Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gittikçe artan yüksek enerji fiyatları karşısında yakın zamanda Güneş Enerjisi Sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gittikçe artan yüksek enerji fiyatları karşısında yakın zamanda Güneş Enerjisi Sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

Başta işsizlik olmak üzere hemen her alanda kalkınmacı yönünü ortaya koyan Başkan Demir, enerji başlığı altında da Ardahan adına önemli bir yatırıma imza atıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın zamanda üretime geçirecekleri güneş enerjisi sistemi üzerinde 1 yıldır çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, bu santral sayesinde hem enerji fiyatlarının zorladığı belediye bütçesinde büyük bir rahatlama sağlanacağını hem de daha sonra vatandaşların da faydalanabileceği bir yapı kuracaklarını belirtti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Faruk Demir, Ardahan, Enerji, Güneş, Ekonomi, Haberler

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