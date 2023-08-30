Arctech, Çin borsasında üçüncü yıldönümünü kutluyor

Çin merkezli enerji şirketi Arctech, Çin borsasında halka açılmasından bu yana üçüncü yıldönümünü kutluyor. Şirketin başkanı Cai Hao, Arctech'in yenilenebilir enerji ortamında devrim oluşturma konusundaki bağlılığının kanıtı olduğunu belirtti.

Çin merkezli enerji şirketi Arctech, Çin borsasında halka açılmasından bu yana üçüncü yıldönümünü kutluyor.

Dünyanın önde gelen güneş takip, raf ve binalara entegre fotovoltaik çözümleri sağlayıcısı Arctech, 28 Ağustos 2020'de Çin borsasında halka açılmasından bu yana üçüncü yıldönümünde bir kutlama mesajı paylaştı.Paylaşılan mesajda şirketin başkanı Cai Hao'nun ifadelerine yer verildi.

Hao, "Bu önemli dönüm noktasına ulaşmak, Arctech'in yenilenebilir enerji ortamında devrim oluşturma konusundaki sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır" dedi. Cai Hao, "STAR pazarındaki listelenmemizden bu yana muazzam bir büyüme yaşadık ve küresel güneş enerjisi endüstrisine önemli katkılarda bulunduk. Müşterilerimize, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza sarsılmaz destekleri ve yeteneklerimize olan güvenleri için minnettarız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL