Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Arçelik'in, geleneksel hale gelen "Perakende Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sahada Birlikteyiz" yaklaşımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, İstanbul ve Çerkezköy ofislerinden çok sayıda çalışan, İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Arçelik, Beko yetkili satıcı ve servis noktalarında müşteriler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Perakendeciliği "müşteriler için bir değer ve deneyim alanı" olarak konumlayan Arçelik, yıl boyunca hem sahadan hem de dijital temas noktalarından topladığı içgörülerle müşteri deneyimini sürekli geliştirmeyi sürdürüyor.

Perakende Günü, çalışanların, yetkili satıcı ve servis noktalarında doğrudan müşterilerle bir araya gelerek bu içgörüleri yerinde edinmesine olanak tanıyor.

"Tüketicilerimizle aramızda güven ve samimiyete dayalı bir bağ kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şirket olarak aldıkları her kararın odağında kullanıcıların yer aldığını belirtti.

Dinçer, AR-GE ve tasarımdan satış ve satış sonrası çalışmalarına kadar tüm süreçleri kullanıcıların gerçek ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Kullanıcıların hayatlarına değer katacak çözümler üretmeye odaklandıklarının altını çizen Dinçer, "Bu yaklaşımımız sayesinde tüketicilerimizle aramızda güven ve samimiyete dayalı sıcak bir bağ kuruyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 bini aşkın yetkili satıcı ve 600'ü aşkın yetkili servisimiz, bu değerli bağı her gün sahada daha da güçlendirmemizi sağlayan önemli bir gücümüz. 70 yıldır iş süreçlerimizde onların görüş ve yorumlarından besleniyor, onlardan aldığımız saha içgörülerini stratejilerimize yansıtıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Modern perakendeciliği "satışın yanı sıra müşterilerle güvene dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurma alanı" olarak gördüklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Perakende Günü, tüketicilerimizle aramızdaki bağı güçlendirmek için sahayı ekiplerimizle birlikte deneyimlediğimiz özel bir gün. Bu yıl yüzlerce çalışanımızla birlikte yetkili satıcı ve servislerimizde müşterilerimizle bir araya geldik. Onların sesini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerinde dinledik. Sahadan aldığımız her geri bildirim, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimize geri dönerek mükemmel müşteri deneyimi yolculuğumuzda bize yön veriyor. Bu yaklaşımımızla modern perakendecilik anlayışımızı güçlendirmeye ve müşteri deneyiminde sektörde çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz."