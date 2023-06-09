Arçelik, Developers' AI Platform-Yazılım Geliştiriciler için Yapay Zeka Platformu'nu hayata geçirdi

Arçelik, global olarak bünyesindeki tüm geliştiricilerin yararlanabileceği Developers' AI Platform-Yazılım Geliştiriciler için Yapay Zeka Platformu'nu hayata geçirdi.

Arçelik, global olarak bünyesindeki tüm geliştiricilerin yararlanabileceği Developers' AI Platform-Yazılım Geliştiriciler için Yapay Zeka Platformu'nu hayata geçirdi.

Arçelik açıklamasına göre, ChatGPT'nin de kullandığı GPT modelleri ile entegre olan platform, şirket bünyesinde yazılım geliştiren çalışanlara, Arçelik'in özel bulut ortamı üzerindeki yapay zeka uygulamasından en yüksek veri koruma standartları ile yararlanabilme imkanını sunuyor.

Yazılım geliştirirken, yapay zeka ile etkileşimini en üst düzeye çıkararak etkin ve verimli bir şekilde kullanım sağlamayı hedefleyen platform, marka bünyesinde küresel ölçekte yazılım geliştiren herkese açık.

Platform, kod ve parçacıklarla çalışmak için özel olarak tasarlanmış, üretkenliği ve kod iş birliğini artıran kullanıcı dostu bir ara yüze sahip. Şirketin bulut ortamında yer alan platform, GPT 3,5 ve GPT 4.0 entegrasyonuyla, geliştirme süreçlerini iyileştirirken veri gizliliği ve koruması standartlarını da en üst düzeye çıkarıyor.

Arçelik Developer Platform, yazılım geliştirme ile sınırlı kalmadan, farklı iş alanlarına da hızlı ve kolay şekilde genişletilebilecek şekilde tasarlandı. Arçelik ayrıca küresel ölçekte sürdürdüğü AI Champions programı ve eğitim içerikleriyle insan kaynakları, pazarlama ve endüstriyel tasarım gibi çeşitli bölümlerdeki çalışanlarının, bayilerinin ve yetkili servislerinin yapay zeka alanındaki yetkinliklerinin gelişimini destekliyor.

"Platform, yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu konusunda önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, 23 Mayıs'ta, Arçelik'in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kullanıma açılan platformun, yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Pazar, yapay zeka sayesinde inovasyon ve verimlilikte daha önce görülmemiş seviyelere ulaşılmasının mümkün olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Goldman Sachs Research'e göre yapay zeka alanındaki atılımlar, küresel GSYİH'da, yüzde 7'lik bir artış sağlayabilir. Arçelik olarak bu büyük dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olma hedefliyle çalışıyoruz. Arçelik's Developers' AI Platform, verimliliği yüzde 25 artırırken, kodlama süresini yüzde 40 hızlandıracak, ürünün pazara sürüm süresini de yüzde 20 geliştirecek. Yazılım geliştirme süreçlerinin pek çok aşamasında verimliliği artırmasının yanı sıra ekiplerimizin inovasyon kabiliyetinin de katlanarak büyümesini sağlayacak. Sadece yazılım alanında değil, tüm çalışma arkadaşlarımızın da yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanmasını destekliyoruz. Bu platform, ürün testinden akıllı tüketici çözümlerine, tedarik zinciri, üretim ve ürün portföyü gibi birçok alandaki yapay zeka platformlarının ilki olacak."