ARCA Savunma, İtalya'nın Esplodenti Sabino'yu Satın Aldı

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Türk savunma sanayisi şirketi ARCA Savunma, İtalya merkezli mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino'yu başarıyla satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, ARCA'nın uluslararası alandaki etkisini artırma hedefinin bir parçası.

Türk savunma sanayisi şirketlerinden ARCA Savunma, İtalya merkezli mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino'yu satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez'in yürüttüğü uzun süreli görüşmelerin ardından Esplodenti Sabino'nun satın alım süreci başarıyla tamamlandı.

NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı ile çeşitli projeler yürüten Esplodenti Sabino, mühimmat, füze ve patlayıcı imhası geçekleştiren nadir Avrupa şirketleri arasında yer alıyor.

Çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı, 20-40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten Ankara merkezli mühimmat üreticisi Arca Savunma'nın, İtalya'daki ofisi Milano kentinde bulunuyor. Esplodenti Sabino ise üretimini İtalya'nın Casalbordino bölgesindeki tesiste gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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