Araştırma yarışmalarını kazanan 4 lise öğrencisi çalışmalarını kutuplarda deneyimleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri yarışmasını kazanan 3 lise öğrencisinin 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine, İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında birinci olan 1 öğrencinin de Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferinde yer alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antartika ve kuzey kutbuna gitmeye hak kazanan lise öğrencilerinin çalışmaları ve yarışmalara ilişkin detaylara yer verildi.

Bakan Mustafa Varank, bugün İzmir Teknoloji Üssü'nde düzenlenen Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Açılış Töreni'nde seferlere katılım sağlayacak öğrencileri duyurdu.

Buna göre, İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında birinci olan Hulusi Diler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonundaki arktik seferine katılacak. Bu yıl içerisinde çıkılacak Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferinde yer alacak lise öğrencisi Diler, su kirliliği ile ilgili araştırmasını kuzey kutbunda deneyimleyecek.

Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasını kazanarak 2024 yılında gerçekleştirilecek 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılacak lise öğrencileri Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ile Zeynep Naz Terzi de "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji" başlıklı projelerini Antarktika'da deneyimleme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK BİDEB'in düzenlediği Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına 631, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasına 1130 başvuru yapıldı.