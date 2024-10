Aras Kargo, 'Yeşil İlçe' projesini Bodrum'da başlattı

ARAS Kargo'nun sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 'yarına taşıyoruz' mottosuyla hayata geçirdiği 'Yeşil İlçe' projesinin ilk ayağı Bodrum'da gerçekleşti. Bodrum Merkez, Turgutreis ve Yalıkavak şubelerindeki tüm kargo dağıtım araçlarını elektrikli araçlara çeviren şirket, Türkiye genelinde belirlenen diğer ilçelerde de kargo dağıtımlarını tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Aras Kargo'nun sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 'yarına taşıyoruz' mottosuyla hayata geçirdiği 'Yeşil İlçe' projesine Bodrum'da başlandı. Aras Kargo, Bodrum Merkez, Turgutreis ve Yalıkavak şubelerindeki 22 adet şirket kargo dağıtım aracını elektrikliye çevirdi. Bu adım sayesinde ilçede karbon salınımının en aza indirilmesi hedefleniyor. Bodrum'dan başlayarak sürdürülebilir ve çevre dostu taşımacılığın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik örnek bir girişim olarak çıkan projenin tanıtım toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Bodrum Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Mis Gibi 1 Bodrum gönüllülerinin katılımıyla 17 Ekim'de Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleşti.

MANDALİNCİ: YEŞİLİ VE MAVİSİ İLE DOĞA DOSTU BODRUM

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci bu anlamlı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göreve geldiğimizde sürdürülebilirlik kapsamında 'Doğa Dostu Bodrum' söylemiyle Bodrum'un yeşilini ve mavisini koruyabileceğimiz projeler üzerinde düşünmeye başladık. Ne mutlu ki bu konuda Aras Kargo'nun da çok değerli bir projesi olduğunu öğrendik ve bir araya gelerek değerlerimizi birleştirdik. 'Yeşil Bodrum' projesi kapsamında iş birliği gerçekleştiriyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki projelerinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

AYYARKIN: HER GÜN 1 MİLYONUN ÜZERİNDE KAPI ÇALIYORUZ

Şirketin sürdürülebilirlik rotasını anlatan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak bugün, 14 bölge müdürlüğümüz, 28 transfer merkezimiz, 5 binin üzerinde araç filomuz ve 16 bin kişilik istihdam gücümüz ile her gün 1 milyonun üzerinde kapı çalıyoruz. Böylesine büyük bir ekosistemi yönetmenin verdiği sorumlulukla, sürdürülebilirlik, kurumsal stratejimizin ve çalışma disiplinimizin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda insana, teknolojiye ve verimliliğe yatırım yapıyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz 'Yeşil İlçe' projesinin ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Aras Kargo olarak 2011 yılında Türkiye'nin en büyük yüzde 100 elektrikli araç filosunu kuran şirketiz. Büyüyen elektrikli araç filomuz ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vermenin mutluluğunu taşıyoruz. Bugün ise Bodrum'da kargo dağıtımlarını yapacağımız elektrikli araç filomuzu hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elektrikli araç ve moped sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Transfer Merkezlerimizde güneş enerji panelleri inşa ediyoruz. 2025'te binalarımızdaki elektrik tüketiminin yüzde 51'inin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında, Bodrum Merkez, Turgutreis ve Yalıkavak şubelerimizdeki tüm kargo dağıtımlarımızı 22 elektrikli şirket araçlarımızla yapmaya başlayacağız. Yeşil Bodrum ile atılacak bu adım, Bodrum'dan başlayarak sürdürülebilir ulaşımın ve çevre dostu taşımacılığın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik örnek bir girişim olarak öne çıkacaktır. Bodrum Belediyesi'ne bu iş birliği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN İYİ VE DEĞERLİ NE VARSA YARINA TAŞIYORUZ'

Şirketin sürdürülebilirlik kapsamındaki diğer faaliyetlerine de değinen Ayyarkın, "'Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz' diyerek hayata geçirdiğimiz birçok proje var. Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan 'Doğa Dostu Araslar' platformumuz ile ağaç dikimi ve kıyı temizliği etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile yürüttüğümüz 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' projesi ile 7 yılda Türkiye'nin dört bir yanında 17 farklı lokasyonda kıyı temizliği yaptık, 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasını önledik. ÇEKÜL, TEMA ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 'Ormanları Yarına Taşıyoruz' projesi kapsamında bugüne kadar 200 binden fazla fidan dikerek ülkemizin akciğerlerini güçlendirdik" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZLE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini şirketin merkezinde gördüğünü aktaran Ayyarkın, "Aras Kargo olarak ağaçlandırma ve kıyı temizliğinin yanında karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle sektöre öncülük ediyoruz. 2050 yılı itibarıyla net sıfır karbon hedefiyle yatırım yapan Avusturya Postanesi çatısı altında, tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde kurguluyoruz. 2021 yılında Türkiye'de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştık. İkinci sürdürülebilirlik raporumuz 'Aras Kargo Sürdürülebilirlik Raporu 2023'ü de yakın zamanda yayınladık. Aras Kargo faaliyetlerinin merkezinde olan operasyon kısmında ise dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında, dijital izleme sistemleri ve rota optimizasyonu çözümleri geliştirdik. Çevresel etkimizi en aza indirmemizi sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran yapay zeka odaklı sistemlere yatırımlar yaptık. Dünyamız bize miras, bu mirası geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açılış etkinliğimize katılan Bodrum Belediyesi çalışanlarına, Bodrum Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencilerine, geleceğimizin güvencesi tüm çocuklarımıza, kıymetli öğretmenlerimize, Mis Gibi 1 Bodrum gönüllülerine ve tüm Bodrum halkına teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

HAGEN: 'AĞAÇLARIN, DENİZLERİN, KUŞLARIN, ÇOCUKLARIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ'

Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen ise 'Doğa Dostu Bodrum' için 'Yeşil İlçe' projesinin lansmanını Bodrum'da yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını; sürdürülebilirlik kavramının Aras Kargo'nun DNA'sında mevcut olduğunu, bu sorumluluk ve bilinçle birçok proje hayata geçirdiklerini ve 'Yeşil İlçe' projesinin bu projelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Hagen, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Aras Kargo olarak her gün milyonlarca kargoyu adreslere başarıyla taşıyoruz. Ancak taşıdığımız tek şey kargolar değil. Her gün yüzlerce kilometre yol yaparken aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefliyor, vermiş olduğumuz tüm taahhütlere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact'e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza attık. 2022 ve 2023 yıllarındaki çalışmalarımızla Enerjisa Commodities'ten GOLD ve I-REC sertifikalarını aldık. Bu sertifikaları, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımı ve karbon salımını azaltma konusundaki kararlılığımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Biz ağaçların, denizlerin, kuşların, kargoları heyecanla bekleyen çocukların yarınlarının, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın soluduğu havanın, ofislerimizde tükettiğimiz enerjinin sorumluluğunu taşıyoruz. 'Yeşil Bodrum' projesi de bu konudaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bu projemizin lansmanını 'Doğa Dostu Bodrum' diyerek burada yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İşte bu yüzden artık gönderilerimizi her geçen gün sayıları artan elektrikli araçlarımızla yapıyoruz. Çünkü biz dünyamızı yarına taşımak istiyoruz" dedi.

DİĞER İLÇELERDE DE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Aras Kargo'nun Bodrum'da başlattığı 'Yeşil İlçe' projesinin, önümüzdeki dönemde Beykoz, Çeşme, Kuşadası, Dikili ve Didim başta olmak üzere Türkiye'nin diğer ilçelerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu projenin uygulanacağı ilçelerde kargo dağıtımlarını elektrikli şirket araçlarıyla yapacak olan Aras Kargo, projeyle tüm Türkiye'de sürdürülebilir taşımacılık anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.