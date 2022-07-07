Aras Kargo'ya TEGEP'ten bronz ödül

Aras Kargo, Aras Akademi bünyesinde hayata geçirdiği Pusula Arası Geliştirme Programı ile Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneğinin (TEGEP) düzenlediği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri Yarışması'nda "En İyi Eğitim ve Gelişim Programı" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumlardaki başarılı uygulamaların görünür hale gelmesi ve ödüllendirilmesi, iyi ve örnek uygulamaların paylaşılarak yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sahipleriyle buluştu. Aras Kargo, Pusula Arası Geliştirme programıyla "En İyi Eğitim ve Gelişim Programı" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Pusula Arası Gelişim Programı'yla Aras Kargo'nun stratejik dönüşüm yolculuğunda, saha çalışanlarının dönüşüme adapte olabilmeleri ve müşterilere eşsiz deneyimler yaşatabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılması hedefleniyor.

"Tüm paydaşlarımıza ve ekiplerimize 'Rotanı Gelişime Çevir' çağrısı yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aras Akademi'nin sektörde bir ilk olduğunu ve Pusula Arası Geliştirme Programı ile ödül almaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Kendileri için sahada çalışanlarına öğrenme fırsatları ile dokunmanın son derece kıymetli ve anlamlı bir iş süreci olduğunu belirten Özacar, "Aras Kargo'nun öğrenme stratejileri çerçevesinde adım adım ilerliyoruz. İstihdam sağladığımız tüm paydaşlarımıza ve ekiplerimize 'rotanı gelişime çevir' çağrısı yapıyoruz. Her birimize değer katan bu güzel organizasyon ve eğitim alanında yapılan çok kıymetli projelerin değerlendirildiği kategoride platformumuzu ödüle layık gördüğü için TEGEP'e teşekkür ederim. Bu ödül bizlere izlediğimiz yolda ilerleyebilmemiz için büyük bir motivasyon ve güç kaynağı." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Pusula Arası Gelişim Programı, saha çalışanlarının oryantasyon, profesyonel gelişim ve kişisel gelişim konularının tamamını hibrit öğrenme yöntemiyle destekliyor. Bu gelişim programları ile çalışanlar şirketlerini daha iyi tanırken, iş yaşamı konusunda da bilinçleniyor. Kişisel gelişim odak konularıyla da gerek iş gerekse de özel yaşantılarında yapıcı davranışlar sergileyebilmenin püf noktalarını öğreniyor.