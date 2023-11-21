Aras Kargo, Türkiye'de bir ilke imza atıyor

Aras Kargo, Türkiye'de ilk ve tek olarak hayata geçirdiği 'Aras Burası Esnaftan Gönder' hizmeti ile tüketicilere en yakın teslimat ağı olmayı hedefliyor. Tüketiciler artık evlerine en yakın esnaftan kargosunu kolayca gönderebilecek ve yüzde 40 indirim avantajından faydalanabilecek.

Aras Kargo, "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmetini tüketicilerle buluşturarak Türkiye'de bir ilke daha imza atıyor. ???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo'nun Türkiye'de ilk ve tek olarak hayata geçirdiği "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmeti, yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Türkiye genelinde 2 bin 800'den fazla Aras Burası noktası bulunan Aras Kargo, "En Yakında, Hep Yanında" hizmet anlayışı ile tüketicilere en yakın teslimat ağı olmayı hedefliyor.

Tüm Türkiye'yi kapsayan ve kasım ayı itibarıyla uygulamaya geçen "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmeti ile tüketiciler artık evlerine en yakın esnaftan kargosunu kolayca gönderebiliyor. Yeni hizmetin lansmanına özel olarak, "Aras Burası Esnaftan Gönder"le gönderilen bireysel kargolarda yüzde 40 indirim avantajı da tüketicileri bekliyor.

"Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmeti, müşterilere kargolarını diledikleri zaman ve yerden gönderme, aynı zamanda istedikleri noktadan teslim alma imkanı sunarak özellikle Kasım ayındaki alışveriş kampanyası döneminde tüketicilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmet, kargo hizmetlerine erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, tüketicilere iade dahil tüm kargo gönderimlerini, her gün önünden geçtikleri market ve kırtasiye gibi esnaf aracılığıyla gerçekleştirme avantajı sağlıyor.

Daha pratik ve hızlı gönderimin yeni adresi olan "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmeti ile tüketiciler kendilerine en yakın Aras Burası esnafını bulup gönderilerinin boyutunu belirleyerek adres bilgilerini girebiliyor, ödemeyi online olarak gerçekleştirip kargolarını tercih ettikleri esnafa 3 gün içinde bırakabiliyor. Hem tüketiciler hem esnaf için büyük katkı sağlayan "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmeti tüketicilere kolay ve erişilebilir bir kargo gönderim deneyimi sunarken esnafa da ek gelir fırsatı sunuyor.

"Zaten uğradığınız market, kırtasiye veya petshop artık Aras Kargo şubesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, Türkiye'de ilk ve tek olan "Aras Burası Esnaftan Gönder" hizmetini hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayyarkın, şunları aktardı:

"Aras Kargo olarak, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak, gerekli teknolojik altyapıyı oluşturarak tüketicilere esnek hizmetler ulaştırmaya odaklandık. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini ve deneyimini ön planda tutarak 'En Yakında, Hep Yanında' prensibiyle hareket ediyoruz. Aras Burası Esnaftan Gönder hizmetimiz de, Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz bir ayrıcalık. Müşterilerimiz artık, zamandan ve mekandan bağımsız olarak kargo gönderimlerini şubeye gitmeden teslim etmek istiyor. Bu yenilikçi hizmetle, kargo gönderimini müşterilerimize daha yakın, daha erişilebilir ve daha kolay hale getiriyoruz. Mahallenizde zaten uğradığınız market, kırtasiye veya petshop Aras Kargo şubesine dönüşüyor. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi motive ediyor ve bu hizmeti Türkiye genelinde daha da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz."