Aras Kargo'dan 9 Yılda 4 Ton Atık Temizliği

Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle gerçekleştirdiği kıyı temizliği etkinlikleri kapsamında 9 yılda 20 kıyıda 4 tona yakın atık toplayarak bir voleybol sahası büyüklüğünden fazla alanı atıklardan temizledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle yürüttüğü "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" projesi kapsamında, 9 yıldır Türkiye'nin farklı sahillerinde gerçekleştirdiği 20 kıyı temizliğiyle 4 tona yakın atığı doğadan uzaklaştırdı.

Çalışanlarının gönüllü katılımıyla 2016'da başlatılan proje kapsamında İstanbul'dan Bodrum'a, Samsun'dan İzmir'e kadar toplam 19 farklı noktada gerçekleştirilen temizleme çalışmalarıyla atıklar, belediye ekiplerine teslim edilerek geri dönüşüm zincirine kazandırıldı.

Çevresel harekete bir yenisini daha ekleyen şirket, Riva Gelara Koyu'nda Aras Kargo çalışanları ve TURMEPA gönüllüleriyle sahil boyunca biriken 102 kiloya yakın plastik, cam, metal ve evsel atıkları denizden ve kıyıdan uzaklaştırdı.

Aras Kargo, çevresel gönüllülük çalışmalarının yanı sıra 2011'de elektrikli araç filosunu kurarak, taşımacılıkta yeşil dönüşümde de öne çıktı.

Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması süreçlerini yürüten ve sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Aras Kargo, 2030'a kadar karbon ayak izini azaltmayı ve tüm operasyonlarını çevresel, sağlık, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, +kıyı temizliği projesinde çalışanlarla gönüllü seferberlik başlattıklarını belirtti.

Aras Kargo olarak sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini ve "Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz" vizyonları doğrultusunda çevreye duyarlı çalışmaları gönülden desteklediklerini vurgulayan Burkutoğlu, "Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri sayesinde çevresel farkındalığı artırmayı ve toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyor, sadece bugünün değil, yarının da dünyasını korumak için adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burkutoğlu, proje kapsamında, 9 yıl içinde toplam 4 tona yakın atığın denizlere karışmasını engellediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çaba, yaklaşık bir voleybol sahası büyüklüğünden fazla bir alanın atıklardan arındırılması anlamına geliyor. Bu anlamlı çabamızı Riva Gelara Koyu'nda düzenlediğimiz kıyı temizliği etkinliğiyle taçlandırdık ve bu adımla beraber çevre bilincine dikkat çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her adımımızda sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek hareket ediyor, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."