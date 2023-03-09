Aras Kargo'da üst düzey atama Ekonomi Haberleri Aras Kargo'nun Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay oldu. Aras Kargo'nun Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay oldu. Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, şirketin Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanlığı'na Ramazan Altınay'ı getirdi. Lojistik yönetimi, sınır ötesi ticaret ve iş geliştirme alanlarında önemli bir deneyime sahip olan Altınay, uluslararası arenada sektör ve pazar araştırmalarının yürütülmesi, yeni iş fırsatlarının ve projelerin belirlenmesi, sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurulması ve süreç iyileştirme çalışmalarının yönetilmesinden sorumlu olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Ekonomi Haberler

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