Aras Kargo'da İnsan Kaynakları 'İnsan ve Kültür' Olarak Yeniden Yapılandırılıyor

Aras Kargo'da İnsan Kaynakları 'İnsan ve Kültür' Olarak Yeniden Yapılandırılıyor
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Aras Kargo, insan kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden yapılandırarak kurum kültürünü güçlendirmeyi ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor. Yeni yapılanma ile çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir organizasyon hedefleniyor.

Aras Kargo, bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi'nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda organizasyonel ve yapısal bir dönüşümü hayata geçirerek İnsan Kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden konumlandırıyor. Özlük hakları fonksiyonundan ayrıştırılan yeni yapı; kurum kültürünün geliştirilmesi, çalışan bağlılığı, liderlik gelişimi ve çalışan deneyimi gibi stratejik alanlara odaklanıyor.

Kargo şirketi Aras Kargo, stratejik dönüşüm vizyonu doğrultusunda insan kaynakları yaklaşımını yeniden tasarlayarak İnsan Kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden yapılandırıyor. Bu dönüşüm, şirketin geleceğe dönük vizyonunun merkezine insanı ve güçlü bir kurum kültürünü yerleştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni yapılanma, isim değişikliğinin ötesine geçerek Aras Kargo'nun insan odaklı dönüşüm felsefesinin de güçlü bir yansımasını oluşturuyor. 'İnsan ve Kültür' yaklaşımıyla şirket; daha çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçiriyor. Geleneksel insan kaynakları süreçlerinden ayrılarak stratejik bir rol üstlenen 'İnsan ve Kültür' birimi, şirketin sektördeki rekabet gücünü ve yenilikçi kimliğini daha da ileriye taşıyacak. Bu yapısal dönüşüme, organizasyonel düzeyde önemli bir değişim de eşlik ediyor. Aras Kargo'da 2021 yılından bu yana Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Yiğitcan Bozoğlu, bu görevlerine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı rolüne atandı. Bozoğlu'nun liderliğinde, kültürel dönüşüm sürecinin daha da hız kazanması ve insan odaklı yönetim anlayışının kurum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aras Kargo İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, yeni vizyonu şu sözlerle ifade etti: "Geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ediyoruz. Amacımız, sadece günümüzün değil, yarının da gereksinimlerini karşılayacak yetkinliklere sahip, dinamik bir ekip oluşturmaktır. Her bir çalışma arkadaşımızın kendini ait hissettiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür oluşturarak sürdürülebilir başarının temelini atıyoruz. Bizim için en büyük yatırım, insanımıza ve kültürümüzedir."

Kariyerine Esin Avukatlık Ortaklığı'nda (Baker McKenzie) başlayan Bozoğlu, 2021'den bu yana Aras Kargo'da Hukuk, Uyum ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapıyor. Bozoğlu, bu görevine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı olarak atanarak şirketin stratejik dönüşümüne liderlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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