Aras Kargo, Azerbaycan'ın Star Express'in Yüzde 75'ini Satın Aldı

Aras Kargo, Aras Global markasıyla uluslararası pazarlara açılma stratejisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu stratejinin ilk adımı olarak Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın lider kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın aldı. Aras Kargo, bu sayede Türkiye'den e-ticaret şirketlerinin global pazarlara ulaşmasında stratejik bir iş ortağı haline gelerek e-ticarette tüketici deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Aras Kargo, Aras Global markasıyla uluslararası pazarlara açılma stratejisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu stratejinin ilk adımı olarak Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın lider kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın aldı. Azerbaycan'da hizmet verecek olan Aras Kargo, bu hamlesiyle Orta Asya pazarına giriyor. Aras Kargo, bu sayede Türkiye'den e-ticaret şirketlerinin global pazarlara ulaşmasında stratejik bir iş ortağı haline gelerek e-ticarette tüketici deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın önde gelen kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan'da kargo hizmeti vermeye başladı.

Aras Kargo, Starex yatırımı ile Orta Asya pazarı için önemli bir sıçrama tahtası elde etmiş oldu. Bu sayede Aras Kargo, Türkiye'den e-ticaret şirketlerinin uluslararası pazarlara erişmesinde stratejik iş ortağı olarak, e-ticarette tüketici deneyimini ileri taşıyacak. Global pazarda etkinliğini bu yatırımla artıran Aras Kargo, benzer yatırımları diğer Türki Cumhuriyetlerde de sürdürmeyi planlıyor.

UTKU AYYARKIN: "TÜRKİYE'DEN ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLERİ DE ORTA ASYA PAZARINA TAŞIYORUZ"

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın yeni yatırımlarını şu şekilde değerlendirdi: "Bu satın alma, bir iş anlaşması olmasının ötesinde, bizim için gelecek vaat eden fırsatlarla dolu bir geleceğe açılan bir kapı. Yeni oluşumumuz Aras Global'in ilk yatırımı olan Starex markası ile sadece uluslararası arenada rolümüzü artırmakla kalmıyor, Türkiye'den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz. Uluslararası bu yatırımımızın ardından, bu yıl sonuna kadar bir diğer Türki Cumhuriyette daha kendi markamızla operasyona başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımlar ile, Türki Cumhuriyetlerden başlayarak; öncelikle Avrupa, sonrasında da global sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak Orta Doğu ve Amerika'ya uzanacağımız yolda önemli bir adım atmış olacağız"

AZERBAYCAN'A E-TİCARET HACMİNİN ARTMASINDA ROL OYNAYACAK

Aras Kargo bu satın almayla, müşteriye ve alıcıya pek çok fayda sağlayacak. Azeri tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında, aracısız, uçtan uça bir teslimat hizmetine kavuşacak. Aras Global'in rekabetçi fiyatları ve Starex'in yaygın dağıtım ağı gücü ile müşteriler rekabette bir adım önde olacaklar. Starex'in Azerbaycan'da iş ortaklığı yaptığı pazar yerleri müşterileri Aras Kargo'nun Starex yatırımı sayesinde teslimatta daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşayabilecekler.