Aras Kargo, Azerbaycan'ın Star Express'in yüzde 75'ini satın aldı

Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın önde gelen kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan'da kargo hizmeti vermeye başladı. Şirket açıklamasına göre, Aras Kargo, Starex yatırımı ile Orta Asya pazarı için önemli bir sıçrama tahtası elde etmiş oldu.

Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın önde gelen kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan'da kargo hizmeti vermeye başladı.

Şirket açıklamasına göre, Aras Kargo, Starex yatırımı ile Orta Asya pazarı için önemli bir sıçrama tahtası elde etmiş oldu. Bu sayede Aras Kargo, Türkiye'den e-ticaret şirketlerinin uluslararası pazarlara erişmesinde stratejik iş ortağı olarak e-ticarette tüketici deneyimini ileri taşıyacak. Global pazarda etkinliğini bu yatırımla artıran Aras Kargo, benzer yatırımları diğer Türk Cumhuriyetlerinde de sürdürmeyi planlıyor.

Aras Kargo bu satın almayla, müşteriye ve alıcıya pek çok fayda sağlayacak. Azerbaycanlı tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında aracısız, uçtan uça bir teslimat hizmetine kavuşacak.

Aras Global'in rekabetçi fiyatları ve Starex'in yaygın dağıtım ağı gücü ile müşteriler rekabette bir adım önde olacak. Starex'in Azerbaycan'da iş ortaklığı yaptığı pazar yerleri müşterileri Aras Kargo'nun yatırımı sayesinde teslimatta daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu satın almanın, bir iş anlaşması olmasının ötesinde, gelecek vadeden fırsatlarla dolu, geleceğe açılan bir kapı olduğunu aktardı.

Ayyarkın, "Yeni oluşumumuz Aras Global'in ilk yatırımı olan Starex markası ile sadece uluslararası arenada rolümüzü artırmakla kalmıyor, Türkiye'den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz. Uluslararası bu yatırımımızın ardından, bu yıl sonuna kadar bir diğer Türk Cumhuriyetinde daha kendi markamızla operasyona başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımlar ile Türk Cumhuriyetlerinden başlayarak, öncelikle Avrupa, sonrasında da global sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak Orta Doğu ve Amerika'ya uzanacağımız yolda önemli bir adım atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.