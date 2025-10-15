Aras Kargo, Azerbaycan'daki Starex Global'in Tamamını Satın Aldı

Aras Kargo, Azerbaycan merkezli Starex Global'in kalan yüzde 25 hissesini de devralarak şirketin tamamını satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, uluslararası kargo gönderim hizmeti sunan iştiraki Aras Global aracılığıyla yürüttüğü bu satın alma ile birlikte Azerbaycan'daki faaliyetlerini tek çatı altında topladı. Satın alma işleminin ardından şirketin adı Aras Global olarak değiştirildi.

Aras Kargo, 2023'te Starex Global'in yüzde 75 hissesini devralarak Azerbaycan pazarına adım atmıştı. Şirket, tamamına sahip olduğu bu yatırımla Orta Asya'daki faaliyet alanını derinleştirirken, Gürcistan ve Özbekistan'da başlattığı operasyonlarla bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Yeni yapıyla birlikte Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altınay, Aras Global Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Azerbaycan'daki yerel yönetim kadrosu korunarak, operasyonel uzmanlık ve yerel bilgi birikiminin devamlılığı hedefleniyor. Aras Global'in iştirakleri, Azerbaycan'da Starex Azerbaycan, Gürcistan'da Aras Gürcistan ve Özbekistan'da Aras Özbekistan adlarıyla faaliyet gösterecek.

"Orta Asya ve Kafkaslara açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, iki yıl önce Starex'in yüzde 75'ini devralarak başlattıkları süreci tüm hisseleri satın alarak tamamladıklarını belirtti.

Altınay, söz konusu yatırımla bölgedeki konumlarını pekiştirdiklerini ve Aras Kargo'nun bölgesel büyüme stratejisinde kritik bir adım attıklarını vurgulayarak, böylece bölgesel liderlik hedeflerine daha da yaklaştıklarını kaydetti.

Türkiye'den Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyada, kargo altyapısını, rekabetçi fiyatlar, yüksek hız ve güçlü teknolojiyle yeniden şekillendirmeye devam ettiklerini aktaran Altınay, şöyle devam etti:

"Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan pazarına doğrudan erişimini kolaylaştırırken, artık tamamına sahip olduğumuz Starex'in bölgesel gücünü de yanımıza alarak, Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Gürcistan ve Özbekistan'da da kargo operasyonlarımızı başlattık. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut yatırımlarımızı bölgesel ihtiyaçlara göre ölçeklendireceğiz. Aynı zamanda yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve stratejik genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız."???????

Azerbaycan'da eve teslimat oranı arttı

Altınay, Nahçıvan dahil olmak üzere Azerbaycan'ın tüm şehirlerinde hizmet verdiklerini ifade ederek, bu şehirlerde yeni şubelerin açılmasıyla birlikte araç filosuna yönelik yatırımları da devreye aldıklarını belirtti.

Teslimat alışkanlıklarında önemli dönüşüm yaşandığını kaydeden Altınay, "Aras Kargo olarak Azerbaycan'daki operasyonlarımızın başlamasıyla, eve teslimat hizmeti hız kazandı. Faaliyetlerimiz öncesinde gönderilerin yaklaşık yüzde 95'i şubelerden teslim alınıyordu, bugün ise bu oran yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde eve teslimat hizmetimizi daha da geliştirerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.