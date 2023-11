Aras Elektrik, Genç İstihdamı Artırmak İçin Protokol İmzaladı

İstihdama verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bu yıl önemli çalışmalar gerçekleştiren Aras Elektrik, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Serhat Kalkınma Ajansı ile yapılan protokol kapsamında bölgedeki "Genç İstihdam"ın artırılması sağlanacak.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü her yıl özelinde bir tema belirliyor. 2022-2023 döneminde "Genç İstihdamı" olarak belirlenen tema kapsamında, Kalkınma Ajansları tarafından gençlerin istihdamı için gerekli mali destek programları, eğitim programları gibi faaliyetler çalışma programlarına dahil edildi. Aras Elektrik de her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin önünü açacak, onlara yeni fırsatlar sunan her türlü projede yer almayı ihmal etmedi. Son olarak, faaliyet alanındaki illerden biri olan Kars'taki genç istihdamına katkı sağlayacak olan Şirket, kentteki insan kaynağın niteliğinin gelişmesine katkıda bulunacak.

Şehirdeki kalifiye eleman probleminde, yaşanan sıkıntıları giderme adına önemli projelere imza attıklarını belirten Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, "Aras Elektrik olarak faaliyet gösterdiğimiz Kars ilimizde genç istihdamın artırılmasına yönelik projeler tasarlıyoruz. Serhat Kalkınma Ajansı ile yaptığımız "Genç İstihdam" protokolü kapsamında, öğrencilerimize teknik ve sosyal beceriler olmak üzere iki farklı aşamadan oluşan eğitimler vereceğiz. Protokol kapsamında Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Lisesi başta olmak üzere ilde mesleki eğitim veren liselerden mezun gençler faydalanacak. Eğitimler sonucunda, teknik ve sosyal açıdan gerekli ve yeterli becerilere ulaşmış ve başarılı olmuş öğrenciler, ilimizde ve TRA2 Bölgesi illerinde ve ilçelerinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) istihdam edilecek" dedi.

Sürdürülebilir bir çalışan kültürünün oluşamaması, işveren beklentisine uygun çalışan profilinin bulunamaması gibi sorunlara dikkat çeken Demir: "Bu sorunların önüne geçmek adına kurgulanan proje ile kentteki nitelikli personel ihtiyacına yönelik aksiyon aldık. Özellikle farklı faaliyet kollarında işe uygun personel havuzu oluşturmak, teknik becerilerin geliştirilmesi, iş hayatında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik personelin bilinçlendirilmesi yoluyla bahsettiğim olumsuzluklara proaktif bir çözüm getirmek oldukça önemli. Bu kapsamda, düzenlenecek İstihdam Garantili Eğitim Programı ile elektrik dağıtım ekosistemi ve koşullarına uygun personelin yetiştirilmesini sağlayarak bölge istihdamına, Şirketimize katkı sağlayacağız" dedi. - ERZURUM