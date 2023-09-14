Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri, Çin ile Arap Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilere İş Modelleri Oluşturulması Çağrısında Bulundu

Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Halid Muhammed Hanefi, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin artması için çeşitlendirilmiş iş modelleri oluşturulması gerektiğini belirtti. Hanefi, Çin'in Arap bölgelerinde ekonomik merkezler ve sanayi kümeleri kurarak küresel pazarda rekabet avantajlarından yararlanabileceğini ifade etti.

Dana Halawi

BEYRUT, 14 Eylül (Xinhua) -- Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Halid Muhammed Hanefi, Arap ülkeleri ile Çin arasında artan ekonomik ilişkilere kolaylık sağlamak için çeşitlendirilmiş iş modelleri oluşturulması çağrısında bulundu.

21-24 Eylül tarihlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Yinchuan kentinde düzenlenecek 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı öncesinde özel bir röportaj veren Hanefi, Çin ile Arap ülkeleri arasında son yıllarda büyüme kaydeden ekonomik ilişkilerden övgüyle bahsetti.

Hanefi, "Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminde önemli bir artış kaydedildi ancak daha fazlasını hedefliyoruz" dedi.

İş insanı, Çinli işletmelerin, Arap ülkelerinin pazarlarına girmekle kalmayıp aynı zamanda buradaki ticari varlıklarını genişletip teknolojik olanaklarını artırmaları sayesinde, Çin ve Arap dünyası arasında son yıllarda ticareti yapılan malların çeşitliliğinde "kayda değer" bir artış görüldüğünü vurguladı.

Genişleyen ticaret hacmine rağmen Arap ülkeleri ve Çin'in, büyük oranda ürün ithalat ve ihracatına dayanan geleneksel işbirliği modeline tek başına daha fazla bel bağlayamayacağını belirten Hanefi, "Daha çeşitli işbirliği modelleri bulmamız gerekiyor" dedi.

Hanefi, Çin'in küresel pazarda satılmak üzere mal üretmek için Arap bölgelerinde ekonomik merkezler ve sanayi kümeleri kurması gibi yenilikçi işbirliği modellerinden örnekler verdi.

İş insanı, "Bu yaklaşım, sadece Arap pazarlarını değil dünya genelindeki tüketicileri de hedeflememize olanak tanıyor. Çin, bazı Arap ülkelerindeki düşük işgücü maliyetleri, kalifiye işgücü, zengin enerji kaynakları ve stratejik coğrafi konum gibi rekabet avantajlarından yararlanabilir" dedi.

Bu tür işbirliği modellerinin benimsenmesinin her iki taraf için de avantajlı olacağını belirten Hanefi, Çin bu sayede küresel çapta teknolojik nüfuzunu artırırken, Arap ülkelerinin ise Çin'in ileri teknolojisinden faydalanabileceğine işaret etti.

Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde son on yılda yeni rekorlara imza atıldı. Resmi istatistiklere göre 2012 yılında 222,4 milyar ABD doları olan Çin-Arap ülkeleri ticaret hacmi, 2022 yılında 431,4 milyar ABD dolarını aştı.