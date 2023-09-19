Arap Bankalar Birliği, Arap bankalarına 1 trilyon dolarlık finansman sağlama çağrısında bulundu

Beyrut merkezli Arap Bankalar Birliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar sağlama çağrısında bulundu. Finansmanın, 22 Arap ülkesinde hedeflere yönelik uygulamaları hızlandırmayı ve başarıyla tamamlanmasını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

BEYRUT, 19 Eylül (Xinhua) -- Beyrut merkezli Arap Bankalar Birliği, Arap bankalarına Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar 1 trilyon ABD doları sağlama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) çağrının, New York'ta bu yılki Genel Kurul'un genel müzakereleri çerçevesinde düzenlenen iki günlük Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri zirvesinin ilk gününde ESCWA ile Arap Bankalar Birliği tarafından ortaklaşa yapıldığını açıkladı.

Açıklamada finansmanın, 22 Arap ülkesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik uygulamaları hızlandırmayı ve hedeflerin altı ana başlığı olan sosyal koruma, enerji, eğitim, gıda sistemleri, dijital dönüşüm ve biyoçeşitlilik ve doğa alanlarındaki geçişin başarıyla tamamlanmasını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

ESCWA, girişimden yararlanması muhtemel taraflar arasında Arap bölgesindeki hükümetlerin, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve hane halklarının yer aldığını kaydetti.