AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2023 için Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederken, yıllık enflasyonun ise yüzde 31'e ineceğini öngördü.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)

Ocak27,584,295,03

Şubat28,672,972,27

Mart30,622,872,46

Nisan31,163,243

Mayıs31,172,101,53

Haziran30,411,531,37

Temmuz30,322,342,06

Ağustos29,701,792,04

Eylül30,092,473,23

Ekim31,932,692,55

Kasım31,891,310,87

Aralık31,000,96

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
500

