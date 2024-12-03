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Aralık Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 60,45 Olarak Belirlendi

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2024 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte Aralık ayı için kira artış tavan oranı yüzde 60,45 olarak açıklandı. TÜFE'deki değişim rakamları da paylaşıldı.

Aralık ayı için kira artış tavan oranı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Aralık ayı kira artış tavanı yüzde 60,45 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Aralık Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 60,45 Olarak Belirlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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