Haberler

Aralık'ta en çok havayolu ile yolcu taşımacılığı ucuzladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Taze balık yüzde 11,38 ile en çok artan ürün olurken, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 32,95 ile en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 11,38 fiyat artışı görülen taze balık en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 32,95 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 32,95 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; ilaçlar yüzde 10,06, dana eti yüzde 10, konserve edilmiş veya işlenmiş balık yüzde 8,35, patates yüzde 6,92 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; taze meyveler yüzde 5,30, seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar yüzde 4,83, erkek giyim yüzde 4,61, erkek ayakkabısı yüzde 4,38 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı
Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar
Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor